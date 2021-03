TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 1° marzo 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 1° marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla dell’Inter che se ne va in testa alla classifica. Sono 56 i punti dei nerazzurri dopo 24 giornate di campionato. Ben 10 in più della Juventus di Andrea Pirlo che, adesso, è chiamata a svoltare: o inizia a correre o sarà costretta a cedere le armi ed a lasciare quello Scudetto che vince da ben 9 anni consecutivi.

In alto, sotto la testata, il giusto omaggio al successo del Milan in casa della Roma: una partita vinta meritatamente dal Diavolo, con gioco e tantissime occasioni da rete. Blitz, ieri pomeriggio, dell’Atalanta sul campo della Sampdoria (0-2) e ‘Dea‘ nuovamente in zona Champions League. Torino a pezzi causa CoVid ma, probabilmente, costretto a giocare in casa della Lazio domani.

