Milan, che tracollo: è quello messo peggio per la Champions League

Il Milan di Stefano Pioli è crollato: non vince da cinque partite, ha perso gioco, via del gol e risultati. Una caduta quasi inspiegabile

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla volata per un posto in Champions League tra Milan (38 punti), Roma, Lazio e Inter (37) e Atalanta (35). Considerando il Napoli già qualificato (oltre che grandissimo favorito per lo Scudetto 2023), ci sono cinque squadre in soli tre punti per tre soli posti. Due di queste saranno 'retrocesse' in Europa League.

Milan, perché sei svanito così? — Per la 'rosea', oggi il Milan di Stefano Pioli è il grande sfavorito del premio Champions. Questo perché il Diavolo è uscito di pista e le sue ruote girano a vuoto. Il brutto è che non ci capisce il perché di questo crollo tanto fragoroso quanto improvviso. Il Milan non difende e non attacca più di squadra, ha perso le distanze, si è allungato.

"La classifica reale continua a sorridergli - ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale - ma la classifica percepita ci parla di un gruppo in caduta libera". Il Diavolo non vince da cinque partite. In campionato, due pareggi (entrambi per 2-2) contro Roma e Lecce, più la sconfitta, rovinosa (0-4) contro la Lazio allo stadio 'Olimpico'.

Due obiettivi stagionali sfumati — Nel mezzo, l'eliminazione in Coppa Italia a 'San Siro' per mano del Torino (0-1) e la batosta a Riyad (Arabia Saudita) in finale di Supercoppa Italiana nel derby contro l'Inter (0-3). Il Milan è svanito e non si capisce il motivo: è venuto giù l'impianto che Pioli aveva costruito nel 2020, durante il lockdown, e che ha portato i rossoneri a vincere lo Scudetto in due anni.

L'assenza di Mike Maignan ha tolto punti e sicurezze, ma la mancanza del portiere non basta per spiegare il dissolvimento della squadra, che non risponde più ai comandi del suo allenatore. In un mese, il ritorno alla casella di partenza, alle incertezze e all'incompiutezza. Riuscirà ad invertire la tendenza?