Torino-Milan, turnover in attacco: si scalda Origi | Serie A News

Divock Origi dovrebbe giocare titolare da centravanti in Torino-Milan al posto di Olivier Giroud. Non sarebbe, però, l'unico cambio offensivo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Torino-Milan di domenica sera, ha evidenziato come Divock Origi, centravanti belga classe 1995 arrivato in estate dal Liverpool, sia deputato a partire titolare, nel ruolo di punto di riferimento offensivo del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli, contro i granata di Ivan Jurić.

L'alternanza dei centravanti, in casa rossonera, sta funzionando quindi si andrà avanti così. Origi titolare (e in gol, con un gran destro sotto la traversa) contro il Monza. Poi Olivier Giroud titolare in Champions League a Zagabria contro la Dinamo e, anche qui, rete del centravanti francese, seppur su calcio di rigore.

Torino-Milan, spazio davanti a Origi. Poi altri cambi — Così, con altre due partite, importanti, da giocare in tre giorni, secondo la 'rosea' Pioli sembra voler riproporre lo schema. Origi è favorito per un posto da titolare in Torino-Milan, mentre Giroud tornerà titolare in Milan-RB Salisburgo di mercoledì 2 novembre in Champions a 'San Siro'.

In Torino-Milan di domenica sera, ore 20:45, per la 12^ giornata della Serie A 2022-2023, però, Origi non dovrebbe essere l'unico cambio rispetto alla formazione che ha vinto per 0-4 al 'Maksimir' di Zagabria qualche giorno fa. In difesa, infatti, dovrebbe essere confermato Matteo Gabbia al fianco del rientrante Fikayo Tomori, con Simon Kjær inizialmente in panchina.

In mezzo al campo, salgono le quotazioni di una maglia da titolare per l'ex Tommaso Pobega. Gli farà spazio uno tra Sandro Tonali e, più probabilmente, Ismaël Bennacer. Sulla trequarti, infine, Junior Messias e Brahim Díaz dovrebbero riprendersi un posto a discapito di Ante Rebić e del deludente Charles De Ketelaere, che finirebbe in panchina per la terza volta consecutiva in campionato.