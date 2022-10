Torino-Milan, Pellegri-Gabbia la sfida nella sfida: vivono un momento felice

Pietro Pellegri e Matteo Gabbia questa sera si affronteranno in Torino-Milan: i due calciatori hanno avuto un percorso simile

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma su due protagonisti della partita di questa sera tra Torino e Milan: Pietro Pellegri e Matteo Gabbia. I due giocatori hanno in comune il fatto di aver trascorso il mese di ottobre da protagonisti, lasciandosi alle spalle i rispetti problemi accusati in passato. L'attaccante granata ha segnato due gol in dodici giorni contro il Cittadella in Coppa Italia e Udinese nel precedente turno di campionato, regalando una vittoria importante a Juric contro un avversario lanciatissimo.

Destino simile per il difensore del Milan, il quale anche lui è reduce da un gol in Champions League contro la Dinamo Zagabria, il secondo da professionista dopo quello segnato in Serie C, nel 2018, con la maglia della Lucchese. Una sorta di riscatto per i due talenti, i quali finalmente si stanno mettendo in evidenza con i loro rispettivi club. Pellegri ha esordito giovanissimo, con tanto di gol, in Serie A e ha infranto diversi record che gli hanno consentito di trasferirsi a soli 17 anni al Monaco. Se l'inizio prometteva benissimo, il giovane attaccante ha dovuto spesso fare i conti con qualche infortunio di troppo, patito anche durante la sua breve parentesi al Milan.

Gabbia, invece, ha esordito con il Milan a 17 anni in Europa League, salvo poi essere mandato in prestito alla Lucchese. Le sue prestazioni in Serie C, però, hanno convinto il club a riportarlo a casa e dal 2019 ha iniziato a poco a poco a ritagliarsi uno spazio importante. In settimana è arrivato il gol più importante della sua carriera fin qui e stasera si ritroverà di fronte il suo ex compagno di squadra, anche se dalle parti di Milanello è rimasto veramente poco.