Torino-Milan: i rossoneri chiedono a Rebic i gol per la Champions

Ante Rebic sarà il centravanti titolare rossonero in Torino-Milan di stasera. Ecco perché viene preferito a Rafael Leao e Mario Mandzukic

Ma Rebic, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, ha saputo anche essere decisivo allo stadio 'Olimpico', contro la Roma , con un sinistro violento e preciso che ha regalato tre punti al Diavolo. Inoltre, aveva avuto il merito di sbloccare le sfide in Emilia contro Bologna e Parma . Ora, in occasione di Torino-Milan, Rebic sostituirà Zlatan Ibrahimovic , infortunato, nel ruolo di centravanti e spera di ricevere da Hakan Çalhanoğlu e Brahim Díaz gli assist per continuare a mietere vittime illustri.

Il numero 12 croato, dunque, è sempre autore di reti pesanti. Questo è il principale motivo per cui Stefano Pioli , tecnico rossonero, preferirà schierare da 'numero nove' l'ex Eintracht Francoforte , stasera, anziché Rafael Leao o Mario Mandzukic . Il Milan, in questo momento, è padrone del suo destino. Con due vittorie nelle prossime due gare farebbe ritorno in Champions dopo sette anni di assenza. Ma ci vorrà cinismo e cattiveria agonistica per raggiungere l'obiettivo. Qualità che a Rebic di certo non mancano.

Il ragazzo sa che, senza Ibra, ora la pressione sarà tutta su di lui. Ma ciò non lo spaventa, anzi. Servirà l'uomo di ghiaccio per rompere gli equilibri stasera. Rebic, in Torino-Milan, potrà dunque essere il giocatore giusto per assolvere quel compito. Nel mirino ha anche messo l'obiettivo di andare in doppia cifra con il Diavolo per il secondo anno consecutivo. Ha segnato, finora, 8 gol in 25 gare a fronte degli 11 in 26 gare della scorsa stagione. Qualche altro gol per trascinare il Milan in Champions per poter completare la duplice missione. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>