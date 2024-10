Tifosi Milan, 100 Daspo in arrivo dopo Firenze: tutti i dettagli

Milan, la Gazzetta dello Sport scrive di 100 Daspo ai tifosi rossoneri per possesso di armi in occasione della trasferta di Firenze.

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono in arrivo ben 100 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Milan che, in occasione della partita Fiorentina-Milan (finita 2-1 per i padroni di casa) di domenica 6 ottobre allo Stadio Artemio Franchi, arrivarono a Firenze muniti di coltelli e spranghe.