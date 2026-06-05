Il nome del dirigente sportivo è emerso direttamente dalle carte di una più ampia e delicata inchiesta che coinvolge l'ex vice-Premier albanese, Belinda Balluku , già sotto indagine per presunte violazioni e illeciti nell'assegnazione di gare d'appalto pubbliche.

Secondo le ricostruzioni della Procura albanese, il punto di contatto tra Tare e l'esponente politica riguarderebbe una villa situata sulla costa ionica dell'Albania. Gli inquirenti ipotizzano che l'immobile potesse rappresentare una tangente destinata alla Balluku per favorire un'impresa edile in un appalto legato a Albcontrol, la società di controllo del traffico aereo. Per mascherare l'operazione e far perdere le tracce del passaggio di proprietà, la struttura sarebbe stata fittiziamente intestata proprio a Igli Tare.

Sei ore di interrogatorio a Tirana

La posizione di Tare è al vaglio formale dei magistrati. L'ex dirigente di Lazio e Milan è già stato sottoposto a un serrato interrogatorio durato oltre sei ore presso gli uffici della Procura speciale. Al termine del lungo faccia a faccia con gli inquirenti, il dirigente ha scelto la linea del silenzio totale. Ha lasciato la struttura senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.