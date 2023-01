Supercoppa Milan-Inter, una gara fatta di duelli: dal campo alla panchina

Milan-Inter, dalla panchina al campo quanti duelli

Il primo duello, si legge, sarà proprio in panchina e la pressione maggiore la avrà Stefano Pioli. I rossoneri, dopo la vittoria di Salerno, hanno raccolto due punti in due partite in campionato (in modi diversi ma entrambi allarmanti) e sono stati eliminati dalla Coppa Italia. Ciò su cui sia il tecnico del Milan che Inzaghi hanno lavorato è il reparto difensivo, punto forte della scorsa stagione per entrambe e ora diventato quasi il tallone d'Achille: i Campioni di Italia hanno subito 6 gol nelle ultime quattro gare giocate, mentre i cugini hanno la terzultima peggior difesa in trasferta. Proprio per questo motivo saranno ancora più importanti i duelli in mezzo al campo che dovranno spezzare quell'equilibrio con cui la partita necessariamente comincerà.