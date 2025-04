Supercoppa Italiana ancora in Arabia Saudita grazie al Milan: il retroscena

Il successo di pubblico registrato a Riyadh nelle partite in cui è stato impegnato il Milan a inizio di quest'anno ha certificato un dato. Ovvero, che per i tifosi sauditi il blasone conta moltissimo. E il Milan, in Medio Oriente, ha un fascino impareggiabile. Così, grazie alla presenza sicura dei rossoneri più un'altra big tradizionale del calcio italiano (in questo caso, sarà l'Inter), aumentano le possibilità che l'Arabia Saudita dia la conferma della 'Final Four' nel suo territorio.

Alta probabilità che si giochi ancora in Arabia Saudita — Da contratto, il Paese ha diritto ad ospitare altre due edizioni nei prossimi quattro anni ed entro fine aprile scioglierà, definitivamente, le proprie riserve. La Lega Serie A aspetta conferma: giocare ancora in Arabia Saudita (magari, a Gedda stavolta più che a Riyadh) porterebbe nelle casse dei club partecipanti 23 milioni di euro, suddivisi ovviamente in base al percorso che faranno nella 'Final Four'.

Soltanto in caso di forfait - improbabile - dei sauditi, la Lega Serie A vaglierebbe altre soluzioni: meglio all'estero che in Italia. E, a quel punto, potrebbe persino tornare in discussione il format. Decisione già presa e confermata in assemblea, ma potrebbe essere sempre cambiata 'last minute'.