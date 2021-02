Stella Rossa-Milan, Bennacer: rodaggio europeo con vista derby / News

Stella Rossa-Milan, Bennacer osservato speciale

‘Tuttosport’, oggi in edicola, si è focalizzato sul match tra Stella Rossa e Milan, ma soprattutto sulla tenuta fisica di Ismael Bennacer. Il regista algerino è chiamato a riprendersi in mano il centrocampo rossonero con trame da gioco degne della sua caratura tecnica. Contro lo Spezia, visto il lungo stop di 40 giorni, l’ex Empoli ha fatto fatica, dimostrando la necessità di mettere minutaggio nelle gambe per ritornare al top della forma. Un bisogno immediato sia stasera in Europa League, ma anche in vista del derby contro l’Inter di domenica pomeriggio. Il Milan ha bisogno di una delle proprie certezze per continuare a sognare traguardi importanti in questa stagione. Non sai dove vedere Stella Rossa-Milan? Ecco la nostra guida tv per scoprirlo >>>