Stadio Milan, si rallenta su La Maura: le problematiche dell’area

Come riportato dall'edizione di Milano de La Repubblica, gli ostacoli ambientali, le lungaggini politiche e burocratiche, le reazioni in generale avrebbero messo i bastoni tra le ruote del Milan anche per il progetto dello stadio a La Maura. Il club rossonero sembrerebbe aver azionato il freno (come anticipato ieri dalla nostra redazione) e non ha ancora consegnato quel progetto che Sala aveva detto sarebbe stato pronto per Pasqua.