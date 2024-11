Leao, dopo Slovan Bratislava-Milan, ha quindi aggiunto: «Dobbiamo essere più cattivi, in queste competizioni devi entrare in campo e far vedere agli avversari, dall’inizio alla fine, che sei lì per vincere». Ciò che ha tenuto banco, però, dopo la vittoria del Milan è il rapporto del nativo di Almada con l'allenatore Fonseca, suo connazionale, che non esita a mandarlo spesso in panchina da ottobre in poi.