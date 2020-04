Serie A – Si ripartirà con ritiri blindati, test medici e stadi chiusi: i dettagli

NEWS SERIE A – Come riporta il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola, il calcio in Italia potrebbe ripartire fra circa 40 giorni. E in che modo si ripartirà? Prima si rimetterà in moto la Serie A, e solo successivamente la Serie B e la Serie C. I ritiri saranno blindati e i test medici su giocatori e staff saranno frequenti.

Ovviamente tutte le partite si svolgeranno a porte chiuse senza alcuna possibilità di accesso da parte del pubblico. La Lega, nel frattempo pensa a tornare in campo il 27 e il 28 maggio facendo giocare la Coppa Italia. Queste regole e ipotesi sono state varate dalla commissione medica della FIGC.