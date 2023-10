Caso scommesse, Tonali ha iniziato un percorso di recupero

Continuano le news e gli aggiornamenti sul caso scommesse . Uno dei giocatori implicati è Sandro Tonali , centrocampista ex Milan . La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto proprio sul calciatore del Newcastle. Ha ammesso l’errore a se stesso, a chi gli sta vicino e lo farà anche quando verrà ascoltato dalle Procure. Tonali ha già iniziato un percorso di recupero , rivolgendosi a uno psichiatra di fama con cui confrontarsi e individuare una strada da seguire per riemergere. Curerà la ludopatia.

Tonali un esempio

Tonali potrebbe sfruttare la sua immagine per rivolgersi ai più giovani: «Non fatelo anche voi» se lo dirà Sandro Tonali potrà avere un valore. Tonali ha passato lo sconforto totale e poi tre step: l’ammissione di colpa, l’accettazione di quello che ne conseguirà e il desiderio di uscire da questa brutta storia come persona migliore e giocatore più consapevole. In attesa della chiamata della procura di Torino, continua la rosea, e di quella federale ieri è ripartito per Newcastle, con un giorno d’anticipo rispetto al programma iniziale. Il club inglese segue ovviamente da vicino tutti gli sviluppi della vicenda. Nessuna decisione sarà presa finché non saranno disponibili tutte le informazioni utili a ricostruire il caso. LEGGI ANCHE: Milan, le parole del proprietario Gerry Cardinale al premio Leonardo Da Vinci Niaf