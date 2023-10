Salernitana, Sousa a rischio: Inzaghi è la prima scelta di Iervolino

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione in casa Salernitana . La posizione dell'allenatore Paulo Sousa , infatti, è a rischio: l'allenatore portoghese potrebbe essere esonerato dal Presidente del sodalizio campano, Danilo Iervolino , per il pessimo inizio di stagione.

Salernitana, Sousa rischia di essere sollevato dall'incarico

La Salernitana, infatti, è penultima in classifica, con 3 pareggi e 5 sconfitte in 8 giornate. Alcuni calciatori - così ha riferito la 'rosea' - avrebbero chiesto alla società di dare a Sousa un'ultima opportunità in Salernitana-Cagliari del 22 ottobre allo stadio 'Arechi'. Ma il club non avrebbe dato risposta: ore calde, si valuta il cambio della guida tecnica.