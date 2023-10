Nuovo attaccante Milan, spunta un nome che Ibrahimovic conosce bene

L'ultima sessione estiva di calciomercato è stata come noto pirotecnica per il Milan. Sotto la gestione di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, sono arrivati dieci nuovi giocatori. Circa il doppio, invece, hanno lasciato - a titolo temporaneo o definitivo - la squadra di Stefano Pioli. L'opera di restyling del club di Via Aldo Rossi sta dando buoni frutti (Diavolo primo in campionato alla sosta per le Nazionali) ma non è ancora completata. C'è da fare molto altro ancora nelle prossime finestre di trasferimenti.