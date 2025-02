"Pagelle in ordine sparso. Maignan senza parole. Walker ubriacato da Peixao, Thiaw frastornato e non molto meglio Tomori (perché non titolare, visto che in campionato è squalificato?). Pavlovic male in avvio, poi bene e alla fine quasi benissimo. Theo Hernandez giudizio positivo, almeno per la costanza dell’impegno. Fofana in balia del centrocampo avversario. Reijnders troppo delicato nelle conclusioni. Pulisic assente ingiustificato. Gimenez assente emozionato. Leao assente imbarazzato. L’unica presenza del poker milanista (stavolta poker bluff), è stata un po’ Joao Felix. Ma proprio un po’… Così il Milan replica la tendenza di tutta la stagione. Mai una partita uguale all’altra. Nel bene e (soprattutto) nel male. Con Fonseca e Conceicao. Roba da analisi, non quella tecnico-tattica. Psicanalisi, quella vera". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tentativo estivo per Lucca? Le cifre e la verità >>>