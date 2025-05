'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Roma-Milan , partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 3-1 per i giallorossi di Claudio Ranieri sui rossoneri di Sérgio Conceição .

Roma-Milan 3-1, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

Voto 6,5, quindi ampia sufficienza, per l'arbitro del match, Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forlì, per aver "gestito bene la partita, anche nei momenti di tensione. Corrette le valutazioni". Vediamole, dunque, in rapida rassegna. Per la moviola di Roma-Milan della 'rosea', giusta l'espulsione comminata a Santiago Giménez per la gomitata in area a Gianluca Mancini.