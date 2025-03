Rivoluzione VAR: novità sperimentale a partire dal derby Milan-Inter

Trasparenza e immediatezza durante una OFR

Più gustosa, invece, secondo la 'rosea', la novità sperimentata in tema VAR in occasione delle semifinali (derby Milan-Inter e Bologna-Empoli) e finale della coppa nazionale. Sarà testata, infatti, la diffusione del segnale audio del direttore di gara all'interno dello stadio e in tv. In occasione della OFR ('On Field Review'), infatti, i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione di una decisione su un intervento del VAR direttamente dalla voce dell'arbitro.