La profonda rivoluzione estiva del Milan continua a far discutere gli addetti ai lavori. Sulle pagine della La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il giornalista Filippo Di Chiara ha analizzato il radicale cambio di rotta imposto dal proprietario Gerry Cardinale. Un vero e proprio "repulisti" societario e tecnico, iniziato un minuto dopo il fallimento contro il Cagliari che ha chiuso la scorsa stagione, che ha portato all'addio di giocatori come Rafael Leão e Christopher Nkunku e a investimenti massicci in entrata, a partire da Gonçalo Ramos e Diego Moreira.

Il "repulisti" di Cardinale: i dolorosi addii di Leão, Nkunku e Giménez

Nel suo editoriale per la "rosea", Di Chiara mette in evidenza la portata storica delle cessioni completate dal club di Via Aldo Rossi, che ha cancellato di fatto la spina dorsale delle passate stagioni: "Dal tecnico agli attori protagonisti è cambiato praticamente tutto". L'analisi si sofferma in particolare sulle partenze più clamorose della sessione estiva 2026.

A lasciare Milanello è stato l'acquisto più oneroso del precedente mercato, il francese Christopher Nkunku (famoso per la sua esultanza con il palloncino), accompagnato dall'uomo simbolo degli ultimi sette anni rossoneri, il portoghese Rafael Leão. A completare il quadro delle uscite illustri è stata la partenza di Santiago Giménez, ceduto a cifre decisamente al ribasso: "È stato praticamente regalato", ha sottolineato il giornalista, evidenziando la ferma volontà del club di voltare pagina a qualsiasi costo.

Gli investimenti per il nuovo Milan: Gonçalo Ramos e i 50 milioni per Moreira

A fronte di cessioni così pesanti, la risposta della dirigenza rossonera sul mercato in entrata è stata altrettanto impattante dal punto di vista economico. Gerry Cardinale non ha badato a spese per consegnare a Rúben Amorim una rosa competitiva e in linea con le nuove idee tattiche del club.

Per l'attacco è stato acquistato un costoso numero 9 di spessore internazionale come il portoghese Gonçalo Ramos, chiamato a non far rimpiangere i gol del passato. Ma la vera scommessa milionaria risponde al nome del giovane talento Diego Moreira, per il quale il Milan ha investito una cifra monstre di circa 50 milioni di euro. Sforzi economici colossali che certificano le grandissime ambizioni della proprietà statunitense.

Juventus-Milan come primo esame per la corsa alla Champions League

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Il grande interrogativo che agita l'ambiente rossonero riguarda la reale competitività di una squadra così profondamente rinnovata. L'obiettivo minimo e dichiarato della società resta il ritorno stabile nell'Europa che conta, ma la curiosità di capire se il Diavolo possa spingersi oltre è legittima: "Basterà tutto ciò per puntare a qualcosa in più? Chissà...", si interroga Di Chiara.Le prime risposte concrete arriveranno già domenica sera dall'Allianz Stadium di Torino. Il big match contro la Juventus di Luciano Spalletti, definita dal giornalista come "l’altra delusa dello scorso torneo" per non aver centrato i traguardi sperati, rappresenterà il primo vero spartiacque stagionale. Un esame di maturità fondamentale per capire la reale consistenza del nuovo progetto tecnico di Amorim.