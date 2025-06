Reijnders: 'Il Milan mi ha aiutato a guadagnarmi il Manchester City. Ora ...'

«La prima stagione in rossonero non ero calmo sotto porta. Ci ho lavorato sopra l’estate seguente, ho rivisto i video delle mie azioni, delle occasioni che ho sbagliato e ho cercato di essere più calmo», ha detto Reijnders, miglior centrocampista dell'ultimo campionato di Serie A , nonostante la brutta annata dei rossoneri. «Ma mi hanno aiutato a guadagnarmi il City», ha sottolineato l'olandese.

"L'anno scorso con il Milan ho preso esempio da Gündoğan"

Oggi Reijnders giocherà presumibilmente in coppia con Rodri ma, intanto, dimostra di essersi calato già in pieno nella sua nuova vita e in un'altra realtà con queste parole. «Ho studiato Kevin De Bruyne, ma penso che sia Ilkay Gündoğan quello da cui posso imparare tanto. È bello vederlo da vicino, capire le cose che fa e come le fa. Lo scorso anno col Milan ho cercato di prendere esempio da lui e fare più gol e più assist, perché contribuire all’attacco per un centrocampista è sempre importante».