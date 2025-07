RedBird entra anche nel basket italiano? L’indiscrezione

Valerio Antonini, presidente della squadra di basket Trapani Shark, aveva anticipato in conferenza stampa la possibilità di cedere il 40% delle quote della società proprietaria di Trapani Calcio e Trapani Shark a un investitore esterno. Ecco le sue parole: "Entro la fine del prossimo anno venderò il 40% del gruppo ad un fondo americano". Parole che potrebbero interessare anche il Milan da un certo punto di vista.

RedBird, non solo Milan: interesse per un club di basket italiano? Le ultime

Il Giornale di Sicilia ha confermato le trattative in corso. Secondo il quotidiano, il nodo fondamentale da sciogliere resterebbe la cittadella dello sport. La cessione delle quote potrebbe infatti dipendere dalla creazione di quest'ultima. In particolare negli scorsi mesi la Trapani Shark, tramite il proprio presidente Valerio Antonini, sarebbe entrata in contatto con il fondo Gem e RedBird, l'attuale proprietario del Milan.