Ramazzotti: “Leao si vede al Milan anche la prossima stagione”

"Il nome di Leao a Barcellona circola da almeno un paio di anni, ma dopo il rinnovo, con clausola rescissoria da 175 milioni, nessuno ha mai provato un approccio convincente per il club di via Aldo Rossi - ha scritto Ramazzotti sulla 'rosea' -. La proposta più allettante è arrivata dall'Arabia Saudita, ma il calciatore non l'ha presa in considerazione perché a Milano sta bene e i suoi messaggi sui social, anche negli ultimi giorni, lo confermano".