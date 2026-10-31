Non soltanto Luka Modric contro Hakan Calhanoglu. Tra i confronti più interessanti a centrocampo nel derby tra Milan e Inter c'è anche quello che mette di fronte Adrien Rabiot e Nicolò Barella. Due centrocampisti abituati a interpretare il ruolo di mezzala, con caratteristiche che li portano a incidere soprattutto attraverso corsa, intensità e capacità di accompagnare la manovra.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il loro confronto è ormai diventato una classica del calcio italiano. Una rivalità nata quando il francese vestiva ancora la maglia della Juventus e che continua oggi con Rabiot al Milan e Barella all'Inter.

I due occupano zone di campo simili, ma con posizionamenti opposti. Entrambi sono chiamati a garantire equilibrio, dare ritmo alla squadra e inserirsi negli spazi lasciati dagli avversari. Il loro duello, dunque, non si limiterà alla semplice conquista del pallone: sarà una sfida di movimento, letture e capacità di accompagnare le azioni offensive.

Rabiot, la freschezza ritrovata per il derby

Per il Milan, Rabiot rappresenta un elemento fondamentale negli equilibri del centrocampo. La sua fisicità, unita alla capacità di coprire grandi porzioni di campo, permette alla squadra didi avere un interprete prezioso sia nella fase di contenimento sia quando c'è da ripartire.

Il francese è stato gestito nelle ultime settimane proprio in vista dell'appuntamento con l'Inter. Un problema al polpaccio lo aveva costretto a saltare le sfide contro Udinese e Bologna, ma il suo recupero ha restituito ad Amorim una pedina importante in vista della stracittadina.

La sua presenza può fare la differenza soprattutto nei duelli individuali e nella capacità di accompagnare le transizioni. Rabiot ha inoltre già dimostrato di poter incidere contro i nerazzurri: nella scorsa stagione fu uno dei protagonisti della vittoria rossonera per 1-0 nel derby di ritorno, dopo aver saltato per infortunio la gara d'andata.

Barella, il derby e il ricordo della seconda stella

Dall'altra parte ci sarà Nicolò Barella, uno dei punti di riferimento del centrocampo interista. Il numero 23 nerazzurro porta in campo intensità, aggressività e una notevole capacità di partecipare alla manovra offensiva.

Per il centrocampista sardo il derby rappresenta anche una partita dal significato particolare. La Gazzetta ricorda che il suo confronto più significativo con il Milan resta quello vinto dall'Inter nel giorno della conquista della seconda stella, una serata destinata a rimanere nella memoria dei tifosi nerazzurri.

Barella è arrivato al ventiquattresimo derby tra campionato e coppe. Un dato che testimonia quanto sia ormai abituato a vivere la stracittadina e a conoscerne le dinamiche. La sua capacità di alzare il ritmo e di inserirsi negli spazi sarà una delle armi a disposizione di Cristian Chivu.

Non è finita: il 12 novembre possibile nuovo confronto

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Il derby potrebbe non essere l'unica occasione ravvicinata per vedere Rabiot e Barella uno contro l'altro. Il prossimo 12 novembre, infatti, è in programma Italia-Francia, un appuntamento che potrebbe riproporre la sfida tra i due centrocampisti anche a livello internazionale.Le scelte dei rispettivi commissari tecnici saranno decisive. Barella dovrà contendersi un posto nell'undici azzurro, mentre Rabiot rappresenta un elemento di grande esperienza e qualità per la selezione francese.

Prima, però, c'è il confronto di San Siro. Due mezzali abituate a correre, lottare e accompagnare l'azione, con l'obiettivo di lasciare il segno in una delle partite più importanti della stagione. Rabiot vuole confermare il proprio peso nel Milan di Amorim, Barella punta a trascinare l'Inter: il centrocampo sarà anche nelle loro mani.