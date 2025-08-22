PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra Boniface e l’inizio della Serie A

EDICOLA

Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra Boniface e l’inizio della Serie A

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Prime pagine giornali sportivi di oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter. Un Diouf in più nel motore. Capello: "Milan attento, Allegri merita attaccanti top". Preso Boniface, oggi le visite. Napoli, Hojlund contatto. Fiorentina a valanga in Conference League. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA