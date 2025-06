Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan bollente

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Mondiale per Club. Per l'Inter decisivo Pio Esposito. La Juventus crolla contro il Manchester City. Il Milan sogna Gyokeres, da Morata e Thiaw a Como in arrivo 41 milioni. PROSSIMA SCHEDA