C'è una statistica che racconta bene quanto Christian Pulisic sia tornato ad essere importante per il Milan, da questa stagione affidato alla conduzione tecnica di Rúben Amorim. In questa stagione, infatti, i rossoneri non hanno ancora perso una partita con l'attaccante statunitense schierato dal primo minuto. Un dato significativo, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalla squadra in alcuni appuntamenti tra Serie A ed Europa League.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, le 4 sconfitte stagionali contro Benfica, Bournemouth, Bologna e Ferencváros hanno un elemento in comune: Pulisic non era presente nell'undici titolare. In tutte queste occasioni, inoltre, mancavano contemporaneamente anche Luka Modrić e Mario Gila, mentre a centrocampo Amorim aveva scelto la coppia composta da Yunus Musah e Ardon Jashari.

Cinque vittorie in sei partite da titolare

I numeri individuali confermano il peso dello statunitense. Pulisic occupa l'ottavo posto in Serie A per media punti conquistati dalla propria squadra nelle partite iniziate da titolare: 2,67 a incontro, frutto di cinque vittorie in sei presenze dal primo minuto.

Davanti a lui figurano Pio Esposito, Lulli e Mora, che hanno sempre vinto quando sono partiti titolari, oltre a Zaccagni, Dimarco, Isaksen e Zielinski. Questi ultimi giocano però nelle tre squadre attualmente ai vertici della classifica, Lazio, Inter e Roma. Tra i calciatori delle altre formazioni del campionato, Pulisic è il migliore in questa particolare graduatoria.

L'americano era entrato a partita in corso contro Benfica, Bologna e Ferencváros, mentre nella trasferta contro il Bournemouth era rimasto in panchina per tutta la gara. Il suo rendimento ha attraversato alti e bassi, ma i gol realizzati contro Udinese, Inter e Genoa sono arrivati tutti in occasione di vittorie rossonere.

La caratteristica che lo rende diverso dagli altri attaccanti

L'importanza di Pulisic non si misura soltanto attraverso reti e risultati. Il suo contributo è legato anche alle caratteristiche tattiche, differenti rispetto a quelle degli altri interpreti offensivi a disposizione di Amorim.

L'esterno statunitense è infatti l'unico tra i compagni del reparto avanzato ad attaccare con continuità lo spazio alle spalle della difesa avversaria. Gonçalo Ramos tende maggiormente ad abbassarsi per partecipare alla manovra e servire i compagni, mentre Alphadjo Cisse preferisce ricevere il pallone tra i piedi. Pulisic offre invece una soluzione diversa, grazie ai suoi movimenti in profondità e alla capacità di mettere in difficoltà le retroguardie avversarie.

È anche per questo che la sua assenza può incidere sugli equilibri offensivi del Milan. Non si tratta semplicemente di rinunciare a un giocatore capace di segnare, ma di perdere un interprete con caratteristiche difficilmente sostituibili all'interno della rosa.

Il rinnovo e il ruolo nel progetto rossonero

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Pulisic rappresenta inoltre uno dei giocatori considerati centrali dalla proprietà americana. Il recente rinnovo contrattuale conferma la volontà del club di puntare ancora su di lui per il futuro.Modrić garantisce esperienza e qualità in mezzo al campo, Gila contribuisce alla solidità difensiva, mentre l'americano offre al reparto offensivo una soluzione particolare. Tre giocatori con caratteristiche differenti, ma accomunati da un dato: quando sono mancati contemporaneamente dal primo minuto, il Milan ha sempre perso.

La statistica non basta, naturalmente, a spiegare da sola i risultati di una squadra. Tuttavia, evidenzia quanto Pulisic sia diventato importante per Amorim. Per immaginare il Milan del futuro, dunque, un punto di partenza sembra già esserci: Christian Pulisic, più altri dieci.