Il momento d'oro di Christian Pulisic con la maglia del Milan si arricchisce di un nuovo, storico capitolo. L'attaccante statunitense, classe 1998, sta vivendo un avvio di stagione straordinario, consacrato da una statistica impressionante: l'esterno rossonero è andato a segno in ben quattro derby consecutivi contro l'Inter, e in ognuna di queste occasioni il club di via Aldo Rossi ha conquistato la vittoria.

I quattro gol storici di Pulisic nei derby con quattro allenatori diversi

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Il rinnovo del contratto fino al 2031 e la lettera d'amore ai tifosi

"Rinnovare con il Milan è sempre stato il mio desiderio. Il legame che ho con questo club, con questa città e con i nostri incredibili tifosi significa tutto per me. Il club e i tifosi mi sono sempre stati vicini nei momenti difficili, senza mai smettere di credere in me. Non dimenticherò mai questo sostegno e sono determinato a ripagarlo. Voglio che i primi anni siano i migliori di sempre, ricchi di momenti indimenticabili e di vittorie. Scriviamo la storia insieme. Forza Milan".

Il percorso da record del numero 11 rossonero nelle stracittadine milanesi rappresenta un caso unico, avendo trovato la via del gol sotto la gestione tecnica di quattro differenti allenatori. La striscia vincente è iniziata il 22 settembre 2024, quando una sua rete ha aperto le marcature nel 2-1 ottenuto dal Milan guidato daIl secondo sigillo è arrivato nella finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita, dove il Diavolo sotto la guida disi è imposto per 3-2 sui nerazzurri. Il terzo capitolo si è consumato il 23 novembre 2025, grazie al gol-vittoria decisivo per l'1-0 firmato conin panchina. L'ultimo capolavoro in ordine di tempo è andato in scena sabato sera, nel netto 3-1 con cui la formazione diha dominato la squadra di Simone Inzaghi.Questo incredibile trend nei derby si inserisce in un contesto societario idilliaco, blindato dal rinnovo contrattuale ufficiale fino al 30 giugno 2031 firmato dall'attaccante nei giorni immediatamente precedenti al match di San Siro. Lo stesso Pulisic ha voluto celebrare l'accordo attraverso un commovente messaggio pubblicato sui propri profili social ufficiali:

Le parole del calciatore statunitense certificano la centralità del suo profilo all'interno del progetto tecnico del Milan, combinando leadership tecnica sul terreno di gioco e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri.