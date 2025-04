Processo ultras, Lucci parla e crea imbarazzo al Milan: ecco perché

Milan, Lucci ha rivelato rapporti con i dirigenti — Le sanzioni, previste dall’articolo 9, sono inibizione e multa per i dirigenti, squalifica e multa per allenatori e giocatori. La società può essere multata anche a titolo di responsabilità oggettiva o diretta, in base al livello di coinvolgimento dei vertici. Il che, bene precisarlo, è tutto da dimostrare sia per il Milan sia per l'Inter. Le dichiarazioni degli imputati non possono essere considerate una prova. Milan e Inter, così come la Lega Serie A, si sono costituiti parte civile nel processo.

È più difficile, invece, pensare all’articolo 4, che prevede i generali obblighi di lealtà, probità e correttezza: è l’unico scenario in cui si potrebbe ipotizzare una penalizzazione in classifica, allo stato attuale da escludere. Nel caso della Juventus, nel 2017, unico precedente a fare giurisprudenza, non è scattata. La Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ad ogni modo, segue gli sviluppi del processo penale.

Per ora, il lavoro del Procuratore Giuseppe Chinè si è concentrato sui rapporti dei tesserati (Davide Calabria e Hakan Çalhanoğlu su tutti) con gli ultras. Le indagini saranno chiuse a breve, eventuali deferimenti arriveranno. Ma i calciatori rischiano una squalifica di breve durata.

"La foto con Salvini? Non la volevo fare". La replica della Lega — La versione di Lucci, però, come preannunciato, non si è limitata a fare luce sui rapporti con il Milan, ma è tornata anche a parlare della famosa foto scattata, nel 2018, all'Arena Civica di Milano, con Salvini - tifoso rossonero - in occasione della festa per i 50 anni della Curva Sud del Milan.

Una foto che, per Lucci, sarebbe stato lo stesso Salvini a chiedere. «Sono sempre stato di estrema sinistra, la foto con Salvini nemmeno la volevo fare». Pronta la replica della Lega: «Le parole di Lucci sono destituite di fondamento. Matteo Salvini, che frequenta San Siro da quando era bambino, ignorava chi fosse: se avesse saputo di chi si trattava, non avrebbe accettato né lo scatto fotografico né la stretta di mano con quel signore». Lucci risponderà alle udienze del 9 e 15 maggio prossimi.