Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra Juventus-Inter e Milan-Feyenoord

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre con il commento a Juventus-Inter , posticipo domenicale della 25^ giornata della Serie A 2024-2025 . All'Allianz Stadium di Torino finisce 1-0 per i bianconeri di Thiago Motta sui nerazzurri di Simone Inzaghi . Nel finale, magia di Randal Kolo Muani e gol-vittoria dei padroni di casa con Francisco Conceição .

'Vecchia Signora' ora quarta in classifica e il Napoli, che ieri aveva soltanto pareggiato, che addirittura allunga a + 2 in vetta sui Campioni d'Italia in carica. Nelle altre gare della giornata di campionato, due successi esterni importanti. Ovvero, quello del Como in casa della Fiorentina (0-2) e quello della Roma in casa del Parma (o-1). Giallorossi, addirittura, alla terza vittoria consecutiva lontano dallo stadio 'Olimpico' in Serie A.