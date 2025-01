Quotidiani sportivi, le prime pagine: tennis, Sinner vince gli Australian Open

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al tennis e, nello specifico, alla vittoria di Jannik Sinner, campione italiano e numero uno al mondo, agli Australian Open di Melbourne. Battuto, in tre set, il tedesco Alexander Zverev in finale. Terzo Slam per il 'marziano' altoatesino.