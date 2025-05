Quotidiani sportivi, le prime pagine: tempo di verdetti e futuro

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter, infatti - corteggiato dall'Al-Hilal - ha quasi perso il campionato con 15 punti in meno rispetto alla passata stagione e ora dovrà vincere la Champions League per 'riabilitare' la stagione dei nerazzurri.