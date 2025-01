Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A, Champions e mercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del duello Scudetto tra Inter e Napoli, con Antonio Conte, attuale allenatore dei partenopei, che sfiderà il suo ex club in un confronto destinato a durare tutta la stagione. 'Benedetto' anche da Lautaro Martínez, capitano dei nerazzurri.