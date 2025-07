Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pulisic, Chiellini e la Juventus

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 30 luglio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Christian Pulisic, attaccante del Milan. Tra i temi dibattuti, il tecnico Massimiliano Allegri, i compagni di squadra Luka Modrić e Rafael Leão e l'obiettivo stagionale dei rossoneri.

Spazio, poi, al calciomercato e alla trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman. Alla 'Dea' non bastano i 42 milioni di euro più 3 di bonus offerti dai nerazzurri di Milano per l'attaccante nigeriano. C'è il prezzo, invece, in casa Juventus per la cessione di Dušan Vlahović. Con i bianconeri che, contemporaneamente, lanciano l'assalto a Randal Kolo Muani del PSG.

Altra esclusiva, quindi, sulla 'rosea', stavolta con Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna. Lui non vorrebbe andare via, ma è ben consapevole come il mercato - spesso - sia folle e imprevedibile.