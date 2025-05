Quotidiani sportivi, le prime pagine: pari della Juve. Oggi Napoli e Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al tennis e, in particolare, al rientro in campo di Jannik Sinner dopo tre mesi di squalifica. Quindi, parlando di calcio, sposta l'attenzione sul duello Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi.