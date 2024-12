Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, iniziata l’era Conceicao

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con l'avvento di Sérgio Conceição sulla panchina del Milan al posto di Paulo Fonseca. Le prime parole del nuovo allenatore portoghese, che ha firmato fino al 30 giugno 2026 e i motivi che hanno portato il club di Via Aldo Rossi a puntare su di lui. Nel suo gioco saranno importanti Theo Hernández, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão.