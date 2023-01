Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan e Juve ko, Napoli show

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 30 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 30 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi nera del Milan. I rossoneri sono stati travolti a 'San Siro' dal Sassuolo (2-5). Qualificazione in Champions League in bilico, vertice ieri con Paolo Maldini, esplode il caso Rafael Leão. Domenica prossima c'è il derby contro l'Inter e Stefano Pioli rischia grosso. Male anche la Juventus, battuta in casa dal Monza (0-2). Massimiliano Allegri accusa i suoi giocatori: chi non pensa unicamente alla salvezza starà fuori e non giocherà. In alto, sotto la testata, si parla del Napoli di Luciano Spalletti, che, al contrario, vola in classifica: +13 sull'Inter, prima inseguitrice, grazie al 2-1 interno contro la Roma di José Mourinho. Azzurri in gol con Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Chiosa con il calciomercato: Milan Škriniar dovrebbe andare subito al PSG; l'Inter potrebbe sostituirlo con Victor Lindelöf del Manchester United.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 30 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti, sempre più in fuga solitaria verso lo Scudetto. Con i gol di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, infatti gli Azzurri hanno piegato (2-1) le resistenze della Roma di José Mourinho, in rete con Stephan El Shaarawy, portandosi a +13 sull'Inter seconda in classifica. Dietro, in zona Champions League, è grande bagarre: piccolo passo in avanti per la Lazio, che non è però andata oltre l'1-1 interno contro la Fiorentina, mentre il Milan è stato umiliato a 'San Siro' dal Sassuolo (2-5). Anche la Juventus ha deluso, sconfitta 0-2 all'Allianz Stadium dal Monza. Capitolo mercato: Milan Škriniar attende che Inter e PSG si mettano d'accordo per il suo trasferimento nella Capitale francese già in questi ultimi giorni di gennaio. Il Presidente nerazzurro Steven Zhang non ha preso bene le dichiarazioni del difensore ai media del suo Paese.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 30 gennaio 2023

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una battuta nei riguardi di Giuseppe Chinè, procuratore della Federcalcio, colui che ha fatto sottrarre i 15 punti alla Juventus nella classifica di Serie A. La 'Vecchia Signora', infatti, è stata sconfitta in malo modo (0-2) in casa dal Monza. Giovedì sfida alla Lazio in Coppa Italia: tornerà a disposizione Paul Pogba. Il Torino non sa ancora se potrà contare o no su Saša Lukić, centrocampista serbo, per la seconda parte di stagione: il giocatore, infatti, ha dei dubbi sul restare in granata o accettare la proposta del Fulham in Premier League. Mentre il Napoli capolista del campionato continua la sua marcia inarrestabile, sbarazzandosi anche della Roma allo stadio 'Diego Armando Maradona' (2-1), il Milan è colato a picco. Rossoneri distrutti a 'San Siro' dal Sassuolo (2-5), sono tutti a rischio. E domenica prossima ci sarà un derby da ansia totale.