Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan quasi fuori dalla Champions

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio 2024. Per il centrocampo, sprint dei bianconeri per Lewis Ferguson del Bologna. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha individuato in lui l'uomo giusto per la mediana di Massimiliano Allegri e va in pressing sull'entourage. Va convinto, però, il club rossoblu a lasciarlo andare via a metà stagione. In attacco, invece, il 'colpo Scudetto' può essere Jadon Sancho, soltanto se il Manchester United lo lasciasse partire a condizioni economiche favorevoli. Crolla il Milan di Stefano Pioli a 'San Siro' contro il Borussia Dortmund. Nella 5^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024, infatti, i rossoneri perdono 1-3 e gettano praticamente via la qualificazione agli ottavi di finale. Per passare, il Diavolo dovrà vincere a Newcastle e sperare che il BVB batta il PSG in casa, altrimenti sarà fuori. Neanche la presenza allo stadio del campione di tennis Jannik Sinner - grande tifoso rossonero - ha frenato la caduta libera del Milan. Mentre il calcio si prepara ad accogliere la rivoluzione delle espulsioni a tempo, in casa Torino, dopo il k.o. in campionato a Bologna, il tecnico Ivan Jurić e i dirigenti vanno tutti a rapporto dal Presidente Urbano Cairo.