Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus e la grana Osimhen

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 27 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan . La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Juventus , che trova il successo col Lecce dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Spazio anche all' Inter e alle prove di allungo puntando su Lautaro Martinez , ma anche al Milan , che darà spazio a Yacine Adli . Infine, il focus sulla tensione tra il Napoli e Victor Osimhen . Ecco la prima pagina.

Corriere dello Sport

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 27 settembre 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus, che ieri sera ha trovato il successo contro il Lecce nell'anticipo, portandosi seconda in classifica. Spazio in alto anche al Napoli, tra la questione Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis indagato a Roma e la chance per Matteo Politano. In basso, invece, spazio all'Inter che punterà su Marcus Thuram per battere il Sassuolo e mantenere la vetta in Serie A. Ecco la prima pagina.