Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic va verso la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina apre, in prima pagina, con il sempre più probabile trasferimento di Dušan Vlahović dalla Fiorentina alla Juventus. C'è già l'accordo tra i bianconeri e l'attaccante serbo per un contratto di cinque anni da 7 milioni di euro netti a stagione. Ora dovranno cercare un'intesa i due club. Ma i viola hanno aperto all'addio del classe 2000 già in questa sessione di calciomercato di gennaio. L'Inter piomba su Robin Gosens dell'Atalanta per la fascia sinistra, mentre il Milan, che accoglie Marko Lazetić dalla Stella Rossa, cerca un giovane difensore in questi ultimi giorni di trattative. Il Torino ha chiuso per Pietro Pellegri con il Monaco, mentre la Roma spinge per avere subito Boubacar Kamara dall'Olympique Marsiglia. Si parla, poi, con Vincenzo Montella del ritorno di Mario Balotelli in Nazionale e dei problemi che potrebbe avere l'Inter con i sudamericani in vista del derby di sabato 5 febbraio.