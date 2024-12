Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve tra Coppa Italia e mercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il netto 4-0 con cui la Juventus ha battuto il Cagliari all'Allianz Stadium negli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Bianconeri in gol con Dušan Vlahović, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição e Nico González: nei quarti troveranno l'Empoli.