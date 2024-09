Quotidiani sportivi, le prime pagine: frenata Inter, Napoli primo

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della domenica di campionato. L'Inter di Simone Inzaghi non va oltre l'1-1 in casa del Monza: campioni deludenti e turnover flop nel giorno del debutto della nuova terza maglia. Segna Dany Mota Carvalho per i padroni di casa, poi il pareggio di Denzel Dumfries.