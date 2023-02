Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan batte il Tottenham

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 15 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro'. Vittoria rossonera, 1-0, siglata da un gol di Brahim Díaz al 7'. Super difesa dei rossoneri che, nel finale, hanno anche sciupato due chance per il raddoppio. I complimenti al Diavolo anche dal tecnico degli 'Spurs', Antonio Conte. Il ritorno si giocherà a Londra il prossimo 8 marzo. Si parla, poi, dei problemi in casa Inter. I tifosi attaccano Simone Inzaghi e la società è preoccupata. La Juventus, invece, domani inizierà dall'Allianz Stadium e dalla sfida interna contro il Nantes la sua missione in Europa League. Ribaltone alla Salernitana: esonerato Davide Nicola, ecco Paulo Sousa. Chiosa con il Napoli, a +15 sulla seconda in classifica in Serie A: ecco com'è nato il 'miracolo' dei partenopei.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Milan di Stefano Pioli che, ieri sera a 'San Siro', ha battuto per 1-0 il Tottenham di Antonio Conte nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Protagonista il fantasista andaluso Brahim Díaz, in rete al 7'. Ottimo il muro difensivo eretto dai rossoneri, con la soddisfazione totale dell'allenatore che confessa: 'Siamo tornati'. Secondo la società 'Opta', il Napoli di Luciano Spalletti vincerà lo Scudetto al 99,46%; l'Inter di Simone Inzaghi ha lo 0,50% di probabilità, mentre il Diavolo lo 0,02%. In casa nerazzurra, intanto, è stato ripreso Nicolò Barella per la lite in campo con Romelu Lukaku durante la sfida di campionato a 'Marassi' contro la Sampdoria. L'Inter ha chiesto al suo centrocampista di smetterla con le sceneggiate. Mentre, a Roma, ieri si è visto Vincenzo Montella, d'accordo con il club capitolino per aiutare i terremotati in Turchia, alla Salernitana ha perso il posto Davide Nicola. Da oggi il nuovo allenatore dei campani è Paulo Sousa.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Danilo, difensore brasiliano della Juventus, che ha deciso di restare in bianconero qualsiasi cosa accada. Firmerà, infatti, presto un rinnovo di contratto con il club di Corso Galileo Ferraris. Altri calciatori juventini che, a quanto pare, non temono le sentenze sono Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Paul Pogba ed Arkadiusz Milik. Il Torino cerca di recuperare Ivan Ilić, centrocampista serbo prelevato nel calciomercato di gennaio dall'Hellas Verona, al 100% per il derby contro la Juve. Prima, magari, testerà la sua condizione contro la Cremonese. Entra nel vivo, poi, la trattativa con l'Atalanta per il riscatto di Aleksey Miranchuk. Spazio, poi, al Milan che, ieri sera a 'San Siro', ha battuto 1-0 il Tottenham nella partita di andata degli ottavi di Champions League. Gol di Brahim Díaz e Antonio Conte al tappeto. Una papera di Gianluigi Donnarumma, invece, ha consentito al Bayern Monaco di vincere 0-1 in casa del PSG con un gol dell'ex Kingsley Coman. L'Inter ha chiesto a Nicolò Barella di piantarla con le sceneggiate. La Salernitana, invece, ha mandato via Davide Nicola: al suo posto Paulo Sousa.