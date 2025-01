Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan vince in rimonta a Como

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ultimo colpo della Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. Arriva, infatti, in prestito secco dal PSG l'attaccante Randal Kolo Muani. Intanto, ieri sera, i bianconeri di Thiago Motta non sono andati oltre l'1-1 sul campo dell'Atalanta: 13° pareggio stagionale su 20 partite di campionato.