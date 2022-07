Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo Leao e Bremer-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão con il Milan. Pronta una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. Per Charles De Ketelaere del Bruges, intanto, il Diavolo è atteso al rilancio. Arrigo Sacchi prova a fare le carte al campionato e dice che per lui Inter e Juventus sono davanti a tutte. I due allenatori, Simone Inzaghi per i nerazzurri e Massimiliano Allegri per i bianconeri, provano a cercare in allenamento nuove idee, chiavi e variabili per tornare a vincere lo Scudetto. Il Napoli ha salutato Kalidou Koulibaly, volato a Londra per le visite mediche con il Chelsea e pensa di sostituirlo con Francesco Acerbi. La Roma, invece, ha accolto il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo nell'amichevole contro il Sunderland: un gol e un palo per lui.