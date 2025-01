Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra calciomercato e campionato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'mal di pancia' di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter. Il classe 1999, nel giro della Nazionale Italiana, vuole lasciare i nerazzurri in questo calciomercato invernale per giocare altrove con più continuità: su di lui la Roma, club in cui è cresciuto.