Quotidiani sportivi, le prime pagine: De Ketelaere, arbitri e Kostic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Charles De Ketelaere, attaccante del Milan, che ieri mattina ha 'tastato' per la prima volta l'erba dello stadio di 'San Siro' allenandosi lì con la squadra rossonera. Sul Diavolo, interviste esclusive all'ex Patrick Kluivert, che plaude la scelta di Zlatan Ibrahimović di continuare a giocare a calcio ed a Daniel Maldini, andato in prestito secco allo Spezia per dimostrare a tutti di che pasta è fatto. Si parla, quindi, delle sfide tra bomber in Serie A: il serbo Dušan Vlahović (Juventus) e il belga Romelu Lukaku (Inter) tra i più agguerriti. Mentre la 'Vecchia Signora' ha accolto Filip Kostić, che oggi sarà un affare ufficiale e che scenderà in campo già contro il Sassuolo, per Lautaro Martínez questo vuole essere l'anno della rivincita. Stasera, con l'anticipo Parma-Bari, ricomincia anche la Serie B mentre, all'estero, Gennaro Gattuso dichiara di sentirsi 'riacceso' alla guida del Valencia: che risultato conseguirà nella Liga spagnola?