Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Juve e lotta Champions

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile arrivo di Kalvin Phillips alla Juventus nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista inglese, chiuso nel Manchester City di Pep Guardiola , potrebbe invece rinforzare in maniera adeguata la mediana dei bianconeri di Massimiliano Allegri nella lotta per lo Scudetto con l' Inter . I nerazzurri di Simone Inzaghi , intanto, affronteranno domani sera la Real Sociedad a 'San Siro' per il primo posto nel Gruppo D della Champions League . Il giorno successivo, mercoledì sera, il Milan sarà invece di scena a Newcastle . I rossoneri di Stefano Pioli vivranno un vero e proprio spareggio contro le 'Magpies': chi vince resterà in Europa ; chi perde andrà fuori da tutto. Per il miracolo qualificazione, pronto a tornare Rafael Leão . Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', 1-1 tra Roma e Fiorentina con José Mourinho , allenatore giallorosso, che ne ha inventata un'altra delle sue: il 'pizzino' per comunicare con i calciatori in campo. Furioso, invece, il tecnico granata Ivan Jurić per lo 0-0 sul campo del Frosinone nell'ultimo turno di Serie A . I piemontesi si sentono danneggiati dall'arbitro.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ammucchiata che si sta creando in zona Champions nel campionato di Serie A. Alla luce degli ultimi risultati di ieri, Salernitana-Bologna 1-2 e Roma-Fiorentina 1-1, ci sono ben cinque squadre in due soli punti (Roma e Bologna 25, Napoli e Fiorentina 24, Atalanta 23) in lotta per il quarto posto. A Salerno, doppietta di Joshua Zirkzee per la squadra di Thiago Motta; all'Olimpico, gol ed espulsione per Romelu Lukaku. In basso, poi, si parla del duello Scudetto tra Inter e Juventus. Due squadre che utilizzano lo stesso modulo, 3-5-2 e che hanno la stessa, granitica difesa (7 gol subiti dai nerazzurri, 9 dai bianconeri). La Juve, in particolare, è andata in vantaggio in 12 partite e 11 volte ha vinto. Darà filo da torcere all'attuale capolista, che ha comunque più armi per la vittoria finale. In alto, sotto la testata, invece, presentazione di alcune sfide dell'ultima giornata dei gironi di Champions League. Il Napoli ospiterà domani sera lo Sporting Braga ed è in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il Milan, invece, sarà di scena mercoledì sera a Newcastle. La panchina di Stefano Pioli è a rischio: uscire dall'Europa potrebbe costargli caro. Rientrerà Rafael Leão per salvare il mister.