Quotidiani sportivi, le prime pagine: Conceicao conquista il Milan

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incredibile impatto avuto da Sérgio Conceição nel Milan. Nominato allenatore soltanto il 30 dicembre scorso, in pochissimi giorni ha impreso una svolta psicologica e tattica nella squadra rossonera, capace di vincere subito la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Sul fronte mercato, intanto, i rossoneri tentano il colpo Marcus Rashford (Manchester United) per l'attacco e, come esterno offensivo, seguono Francisco Trincão (Sporting Lisbona). L'Inter, sconfitta in finale a Riyadh dal Diavolo, si lecca intanto le ferite. I leader della squadra, capitan Lautaro Martínez e Nicolò Barella, scuotono i compagni per ripartire dopo la sconfitta.

Divorzio vicino, poi, tra la Juventus e il suo bomber principe, il serbo Dušan Vlahović. Non ci sarà il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026, in estate andrà via da Torino. Inizia, dunque, la caccia all'attaccante in casa bianconera: può arrivare subito Joshua Zirkzee, pupillo dell'allenatore Thiago Motta. PROSSIMA SCHEDA