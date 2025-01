Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, derby e Supercoppa

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby Inter-Milan, la finale della Supercoppa Italiana in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Nerazzurri favoriti, ma i rossoneri sanno come far male. Simone Inzaghi con Mehdi Taremi vicino a Lautaro Martínez mentre Sérgio Conceição recupera Rafael Leão per la panchina.